Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

саламыч . хороший вратарь был. детстве под него все косили . и рената
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
саламыч . хороший вратарь был. детстве под него все косили . и рената
ЧЕРЧЕСОВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ХОРОШИМ ТРЕНЕРОМ НАЧИНАЯ С АВСТРИИ....ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА КОБЕЛЕВА ОЧЕНЬ НЕРОВНАЯ....ПОСМОТРИМ ...ЧТО У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ НА ЭТОТ РАЗ. СОСТАВ У ДИНАМО НА 3-4 МЕСТО
это точно
Черчесов - кипер, Кобелев игрок атаки, разные взгляды на игру... удачи Кобелеву, при Саламыче команда играла в трусливый футбол от обороны, сегодня команда бежала вперед, удачи Ментам
И мне при Черчесе динамо больше нравилось...
ну кобелев делает русский состав , сделать его мгновенно не получится ни у кого , учитывая впринципе состав , игра у Динамо есть и очень содержательная
Конечно,Черчесов - это глыба.
Кобелев, как тренер, нигде ничего не показал ещё, откуда от него ожидать что то хорошее? Динамики слили Черчесова и взяли? как сейчас многие любят обзывать, простого физрука на работу( на нынешний момент Кобелев таким и является), смена политики клуба как говорится..
Динамо в этом сезоне номер один в новостных заголовках.
Да кто его знает как оно было бы, что уж теперь...