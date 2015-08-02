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    Нигматуллин: «Черчесов бы набрал больше двух очков в трех турах»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими мыслями по поводу старта московского «Динамо» в текущем розыгрыше РФПЛ, сообщает «Р-Спорт».
    «Пока «Динамо», к сожалению, команда скандалов в этом году. Как ни открываешь новостную ленту, то читаешь, что кого-то в «Динамо» побили, у кого-то что-то вымогали, на кого-то в суд подали и так далее. Нужно внутреннюю атмосферу наладить прежде всего. Не может у коллектива, в котором сплошные скандалы, быть положительный результат на футбольном поле.
    У «Динамо» два очка из девяти возможных, и я выскажу свое личное мнение – при Станиславе Черчесове такого бы точно не было. Андрей Кобелев принял «Динамо» прямо на старте, тяжело за такой короткий период повлиять на ситуацию. Видно, что он строит команду по-другому. Мне была симпатична работа Черчесова в «Динамо», - заявил эксперт.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 20:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8

      протон1 3 августа 2015, 02:28

      саламыч . хороший вратарь был. детстве под него все косили . и рената

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 3 августа 2015, 01:32

      ЧЕРЧЕСОВ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ХОРОШИМ ТРЕНЕРОМ НАЧИНАЯ С АВСТРИИ....ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА КОБЕЛЕВА ОЧЕНЬ НЕРОВНАЯ....ПОСМОТРИМ ...ЧТО У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ НА ЭТОТ РАЗ. СОСТАВ У ДИНАМО НА 3-4 МЕСТО

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      Рейтинг: +185

      Bobus 3 августа 2015, 00:20

      это точно

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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 2 августа 2015, 22:48

      Черчесов - кипер, Кобелев игрок атаки, разные взгляды на игру... удачи Кобелеву, при Саламыче команда играла в трусливый футбол от обороны, сегодня команда бежала вперед, удачи Ментам

      1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 2 августа 2015, 22:15

      И мне при Черчесе динамо больше нравилось...

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 2 августа 2015, 21:55

      ну кобелев делает русский состав , сделать его мгновенно не получится ни у кого , учитывая впринципе состав , игра у Динамо есть и очень содержательная

      2
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      Рейтинг: +45

      A111EX 2 августа 2015, 21:55

      Конечно,Черчесов - это глыба.

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      Рейтинг: +10

      Prosvetov 2 августа 2015, 21:31

      Кобелев, как тренер, нигде ничего не показал ещё, откуда от него ожидать что то хорошее? Динамики слили Черчесова и взяли? как сейчас многие любят обзывать, простого физрука на работу( на нынешний момент Кобелев таким и является), смена политики клуба как говорится..

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      Рейтинг: +10

      Никона > Prosvetov 3 августа 2015, 03:26

      У тебя память короткая или футболом увлёкся недвано? Кобелев тренеруя Динамо в 2008 с молодёжкой и ветеранами, взял бронзу чемпионата , отставая от лидера всего на 6 очков

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      Рейтинг: +148

      Miha 2 августа 2015, 21:24

      Динамо в этом сезоне номер один в новостных заголовках.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 20:38

      Да кто его знает как оно было бы, что уж теперь...

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