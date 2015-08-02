Венгер: «Мы были острее «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог воскресному матчу за Суперкубок Англии, где его команда одолела «Челси» с минимальным счетом.

«Игра получилась достаточно интенсивной, оба коллектива действовали с полной самоотдачей. Мы создали массу моментов, были острее соперника. Наш футбол именно на этом и базируется, а также на сплоченности. Отрадно, что «Арсенал» не пропустил от такой сильной атакующей линии «пенсионеров». Свою лепту в итоговый счет внес и наш вратарь Петр Чех. Что касается Джека Уилшира, то он не играл из-за микроповреждения, полученного на тренировке», - цитирует француза «твиттер» «пушкарей».