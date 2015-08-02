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    Венгер: «Мы были острее «Челси»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог воскресному матчу за Суперкубок Англии, где его команда одолела «Челси» с минимальным счетом.
    «Игра получилась достаточно интенсивной, оба коллектива действовали с полной самоотдачей. Мы создали массу моментов, были острее соперника. Наш футбол именно на этом и базируется, а также на сплоченности. Отрадно, что «Арсенал» не пропустил от такой сильной атакующей линии «пенсионеров». Свою лепту в итоговый счет внес и наш вратарь Петр Чех. Что касается Джека Уилшира, то он не играл из-за микроповреждения, полученного на тренировке», - цитирует француза «твиттер» «пушкарей».

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    Источник: Twitter

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    02.08.2015 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:31

      Да мы были просто лучше в этом матче во всём!)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:47

      Языки у Маура и Венгера острее...

      0
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      Рейтинг: +8

      jurjs 3 августа 2015, 05:16

      Венгер юморист

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      Рейтинг: +8

      jurjs 3 августа 2015, 05:15

      пенсионеров :-))))))

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 22:04

      Ну вот и сравни теперь две вьюхи. Молодец Арсен.

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      Рейтинг: +28

      Nazi 2 августа 2015, 20:59

      Надеюсь на этом комплекс Челси закончится. Вперед Арсенал!

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 2 августа 2015, 20:52

      Арсенал молодцы!

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      Рейтинг: +107

      YRunner 2 августа 2015, 20:33

      В конце было очень остренько.

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 20:12

      Заслужил эту победу_ Молодец Арсен.

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