Видеотрансляция матча «Ростов» - «Краснодар» - на «Бомбардире»

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Один из любопытных матчей третьего тура РФПЛ состоится вечером воскресенья в Ростове-на-Дону, куда пожалует еще более южный коллектив - «Краснодар». Два интеллигентных тренера сойдутся в очной дуэли — наставники, которые знают, во что играют. Кроме того, любопытен и набор исполнителей, наличествующих и среди тех, и других. В турнирной таблицы ростовчане опережают оппонента лишь на один балл, но ситуация может измениться уже совсем скоро. Вообще, это один из тех матчей, которые следует просто увидеть.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.
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