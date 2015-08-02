Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Ростов» - «Краснодар» - на «Бомбардире»

    Один из любопытных матчей третьего тура РФПЛ состоится вечером воскресенья в Ростове-на-Дону, куда пожалует еще более южный коллектив - «Краснодар». Два интеллигентных тренера сойдутся в очной дуэли — наставники, которые знают, во что играют. Кроме того, любопытен и набор исполнителей, наличествующих и среди тех, и других. В турнирной таблицы ростовчане опережают оппонента лишь на один балл, но ситуация может измениться уже совсем скоро. Вообще, это один из тех матчей, которые следует просто увидеть.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 21:11

      Надо посмотреть на Бомбардире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 2 августа 2015, 20:52

      Удачи Краснодар .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 20:03

      Ждем хорошего результата от команды Бердыева.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11