Видеотрансляция матча «Ростов» - «Краснодар» - на «Бомбардире»

Один из любопытных матчей третьего тура РФПЛ состоится вечером воскресенья в Ростове-на-Дону, куда пожалует еще более южный коллектив - «Краснодар». Два интеллигентных тренера сойдутся в очной дуэли — наставники, которые знают, во что играют. Кроме того, любопытен и набор исполнителей, наличествующих и среди тех, и других. В турнирной таблицы ростовчане опережают оппонента лишь на один балл, но ситуация может измениться уже совсем скоро. Вообще, это один из тех матчей, которые следует просто увидеть.