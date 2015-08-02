Венгер победил Моуринью впервые

В воскресном матче за Суперкубок Англии («Арсенал» - «Челси» - 1:0) наставник «канониров» Арсен Венгер впервые одержал победу над своим визави из стана «пенсионеров» Жозе Моуринью. До этого португальский специалист французу не проигрывал ни разу. Всего между именитыми тренерами было 13 противостояний.

Алекса Оклэйд-Чемберлена.



Напомним, что победу «пушкарям» принес гол «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!