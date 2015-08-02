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    Венгер победил Моуринью впервые

    В воскресном матче за Суперкубок Англии («Арсенал» - «Челси» - 1:0) наставник «канониров» Арсен Венгер впервые одержал победу над своим визави из стана «пенсионеров» Жозе Моуринью. До этого португальский специалист французу не проигрывал ни разу. Всего между именитыми тренерами было 13 противостояний.
    Напомним, что победу «пушкарям» принес гол Алекса Оклэйд-Чемберлена.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 19:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:21

      И это только начали парни, это только начало)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:42

      ...и снова не пожали друг другу руки.

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 22:54

      ... и спокойно, но гордо ушёл в подтрибунку... мужик!

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 2 августа 2015, 21:29

      Сорвал Мауру плеву на клоаке значит всё таки.

      1
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      Рейтинг: +148

      Miha 2 августа 2015, 21:25

      Все неудачные серии когда то заканчиваются...

      0
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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 2 августа 2015, 21:17

      Раз в год и палка стреляет

      0
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      Рейтинг: +16

      Max 16_ 2 августа 2015, 21:04

      с дебютом , продолжаем в том же духе !)

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      Рейтинг: +12

      Jasik ^Pamirec^ 2 августа 2015, 20:54

      Я болел за Арсенал и Вигера!!!

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 2 августа 2015, 20:50

      Индейцы майя предсказали победу Венгера на Моуриньо ещё 4 тысячи лет назад

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 20:39

      Маленькая личная победа Венгера!)

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