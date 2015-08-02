Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Волынь» одержала первую победу; в Харькове — ничья

    Состоялись очередные матчи третьего тура чемпионата Украины.
    2 августа. Харьков. Стадион «Металлист»
    Металлист (Харьков) - Александрия - 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 - Довгий, 63; 1:1 - Сухоцкий, 90+2.
    2 августа. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена»
    Металлург (Запорожье) - Волынь (Луцк) - 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 - Жунич, 51; 0:2 - Диденко, 53.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 22:07

      Александрия даже поинтересней смотрелась, мога и побеждать Металл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 августа 2015, 20:24

      мой поздравления Волыни!с первой победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 19:20

      Кварцяный сегодня драться не будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11