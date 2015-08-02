Семин: «Мне интересен футбол, который показывает «Динамо»

Наставник махачкалинского «Анжи» Юрий Семин рассказал почему он присутствовал на матче «Локомотива» с «Динамо» в 3-м туре РФПЛ.

«Я стараюсь часто выбираться на игры. Сегодня посетил дерби «Локомотив» — «Динамо». В следующем туре «Анжи» предстоит принимать бело-голубых, об игре которых ничего плохого сказать не могу. Мне интересен футбол, который показывают динамовцы. В этом сезоне мы видим новое «Динамо».

Почерпнул сегодня определенную информацию, постараюсь ею воспользоваться», — пояснил Семин.