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    Семин: «Мне интересен футбол, который показывает «Динамо»

    Наставник махачкалинского «Анжи» Юрий Семин рассказал почему он присутствовал на матче «Локомотива» с «Динамо» в 3-м туре РФПЛ.
    «Я стараюсь часто выбираться на игры. Сегодня посетил дерби «Локомотив» — «Динамо». В следующем туре «Анжи» предстоит принимать бело-голубых, об игре которых ничего плохого сказать не могу. Мне интересен футбол, который показывают динамовцы. В этом сезоне мы видим новое «Динамо».
    Почерпнул сегодня определенную информацию, постараюсь ею воспользоваться», — пояснил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 18:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:41

      С Кобелевым Динамо преобразится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      джамал05dag 2 августа 2015, 22:01

      Опять проиграют

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 2 августа 2015, 20:54

      Тебе ещё нравиться сливать игры одно за другим !

      -3
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 19:34

      и мне тоже понравилось,но зрелищная игра,которую показывают динамо идёт в ущерб результату команды.

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 19:19

      Cиняк уже к ДМ подбирается. Чует что с Анжи скоро попрут

      -1
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 19:16

      Да пусть не заливает, ездил на свиданку к Оленьке, Динамо ему видети ли нравится))

      -1
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      Рейтинг: +16

      KabestanB 2 августа 2015, 18:38

      Динамо играло интересней, но сама игра обеих команд не впечатлила

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