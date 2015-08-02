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    Кобелев: «Не могу сказать, где сейчас М'Вила»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что он не знает где находится полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, который тренировался с «бело-голубыми».
    «Вопрос про будущее М'Вила нужно адресовать в клуб. На базе я его не вижу. Не могу сказать, где он сейчас находится. Нужен ли француз мне лично? Ну что мне отвечать? Если его нет в команде...», — пояснил Кобелев.
    Напомним, что М'Вила в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Сандерленде».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 18:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:40

      С катушки слетел легионер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 августа 2015, 22:18

      ПроДинамил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 2 августа 2015, 21:29

      Санта Барбара

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 2 августа 2015, 21:28

      Тут вопрос - подписывали вы его или нет. Если он должен проходить медосмотр в Сандерленде, то значит он в Англии и никому из Динамо он точно ни чего не должен!

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 20:05

      Где-то уже подписывает контракт.

      0
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      Рейтинг: +10

      chelbis 2 августа 2015, 19:39

      В Сандерленте он. Контракт уже подписывает

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 19:14

      Операция "мигалка" или "кот в мешке"))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2015, 18:45

      Менты "Перехват" объявили?

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 18:34

      так сами не взяли нужен не нужен

      1
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 18:24

      не нужен стало быть.

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