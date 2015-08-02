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    Хекинг надеется, что Де Брюйне останется в «Вольфсбурге»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг рассчитывает на то, что полузащитник Кевин Де Брюйне останется в команде.
    «У нас есть множество хороших игроков, в этом секрет нашего успеха. Кевин прекрасно понимает, чего мы можем достичь с такой командой. Мы не собираемся его продавать. Я понимаю почему он думает об интересе больших клубов, но рассчитываю на то, что он останется», — высказал свое мнение тренер «Вольфсбурга».
    Напомним, что вчера «Вольфсбург» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в Суперкубке Германии.

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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:37

      Волки молодцы, взяли суперкубок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 23:26

      А чего сидим, чего ждём?? Либо играем, чтоб бутсы горели, и тогда на Эверест, либо тащимся от зелёной майки на плечах и не жужжим. )

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