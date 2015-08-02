Хекинг надеется, что Де Брюйне останется в «Вольфсбурге»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг рассчитывает на то, что полузащитник Кевин Де Брюйне останется в команде.

«У нас есть множество хороших игроков, в этом секрет нашего успеха. Кевин прекрасно понимает, чего мы можем достичь с такой командой. Мы не собираемся его продавать. Я понимаю почему он думает об интересе больших клубов, но рассчитываю на то, что он останется», — высказал свое мнение тренер «Вольфсбурга».