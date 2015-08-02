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    Истрати рассчитывает найти для Натхо вариант с арендой

    Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы российского полузащитника молодежной команды «Барселоны» Амира Натхо, рассчитывает найти для своего клиента вариант с арендой.
    «Мне никто о том, что тренер не рассчитывает на Амира, не сообщал. Нас никто не оповещал о его судьбе. Амир тренируется с командой. 7 августа я прилечу в Барселону и предложу клубу вариант с его арендой, чтобы он постоянно играл на хорошем уровне. Посмотрим, какой будет реакция. С Натхо переподписан контракт, тренер его хвалит, никаких проблем нет. Однако вариант с арендой, на мой взгляд, не исключен», — прояснил ситуацию Истрати.

    Напомним, ранее стало известно, что Амир Натхо не попал в заявку «Барселоны Б» на сезон.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 17:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 августа 2015, 22:27

      Удачи тезка!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 2 августа 2015, 21:29

      Пусть на историческую родину едет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 2 августа 2015, 19:08

      Оказывается он россиянин....Тогда сам бог велел в ЦСКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 2 августа 2015, 19:06

      Так можно к старшему брату!Только вот,мать её,лимит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Viola 2 августа 2015, 17:53

      а кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 17:41

      В ЦСКА его))

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 17:28

      к быкам

      -1
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