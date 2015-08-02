Истрати рассчитывает найти для Натхо вариант с арендой

Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы российского полузащитника молодежной команды «Барселоны» Амира Натхо, рассчитывает найти для своего клиента вариант с арендой.

«Мне никто о том, что тренер не рассчитывает на Амира, не сообщал. Нас никто не оповещал о его судьбе. Амир тренируется с командой. 7 августа я прилечу в Барселону и предложу клубу вариант с его арендой, чтобы он постоянно играл на хорошем уровне. Посмотрим, какой будет реакция. С Натхо переподписан контракт, тренер его хвалит, никаких проблем нет. Однако вариант с арендой, на мой взгляд, не исключен», — прояснил ситуацию Истрати.Напомним, ранее стало известно, что Амир Натхо не попал в заявку «Барселоны Б» на сезон.