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    Кобелев: «Не хотим терять этот чемпионат»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в целом остался доволен игрой команды и посетовал на судейство в исполнении Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:1.
    «Первый тайм получился сугубо тактическим. Две команды играли закрыто, мы больше контролировали мяч. Давление оказывали, не хватало остроты впереди. После перерыва все изменилось. "Локомотиву" нужно было бежать вперед, мы ввязались в контратакующую игру. Тайм мне не очень понравился, в концовке подсели. Эта открытая игра "Локомотиву" в концовке удавалась получше. Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал.
    С точки зрения игры старт неплохой. Все три игры вели в счете, не хватает собранности пока что. Все три матча у нас был разный состав. Мы строим новую команду и должны ставить молодых ребят в состав, но не хотим терять и этот чемпионат», — подвел итог Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 16:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:35

      Динамо в целом неплохо сыграло с Локо.

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 18:19

      надо сказать,что команда при кобелеве заиграла в другой футбол,более зрелищный,но ведь так можно отыграть весь чемпионат,и при этом в ущерб результату терять очки,показывая опять же эффектный,но не совсем эффективный футбол.

      0
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 > eugen-han 2 августа 2015, 21:02

      мне кажется щас делает именно то что надо было начать делать годом ранее...та клоунада с покупкой остатоков состав анжиЮкогда еще при петреску вместо 2-3 точечных трансферов в команду подсунули полсостава анжи все сломалось....а потом непонятные делишки аджоева с бесплатным уходом нескольких игроков..а теперь получается соста на половину пуст...

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 2 августа 2015, 17:23

      При Черчесове все норм было и зачем то испортили все

      -1
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 2 августа 2015, 17:06

      Еще я мог бы добавить, что Тарасов, как всегда, наиграл на две карточки. но желтые от Карасева получали только игроки Динамо (я не люблю Динамо и отмечаю это беспристрастно). Когда смотрел, вспоминал матч Шальке-Порту в 2014 г. и то, что писали в Европе по поводу Карасева, тот факт что он чуть ли не единственный арбитр УЕФА в России (протеже лично Платини), коррупционные процессы в ФИФА, и прочую дрянь. Хотелось думать только о футболе, когда смотришь футбол. Но пока судят такие как Карасев разве это возможно?

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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 2 августа 2015, 16:31

      "Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал"

      Совпадение!?

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 августа 2015, 16:27

      ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИТ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 августа 2015, 16:26

      ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИМ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 16:25

      ну стройте епты

      0
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      Рейтинг: +9

      крылья самарские 2 августа 2015, 16:20

      Пока будет строить пол чемпионата пройдёт

      -1
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > крылья самарские 2 августа 2015, 16:24

      А по другому не бывает.

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