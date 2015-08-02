Кобелев: «Не хотим терять этот чемпионат»

Динамо в целом неплохо сыграло с Локо.
Динамо в целом неплохо сыграло с Локо.
надо сказать,что команда при кобелеве заиграла в другой футбол,более зрелищный,но ведь так можно отыграть весь чемпионат,и при этом в ущерб результату терять очки,показывая опять же эффектный,но не совсем эффективный футбол.
мне кажется щас делает именно то что надо было начать делать годом ранее...та клоунада с покупкой остатоков состав анжиЮкогда еще при петреску вместо 2-3 точечных трансферов в команду подсунули полсостава анжи все сломалось....а потом непонятные делишки аджоева с бесплатным уходом нескольких игроков..а теперь получается соста на половину пуст...
При Черчесове все норм было и зачем то испортили все
Еще я мог бы добавить, что Тарасов, как всегда, наиграл на две карточки. но желтые от Карасева получали только игроки Динамо (я не люблю Динамо и отмечаю это беспристрастно). Когда смотрел, вспоминал матч Шальке-Порту в 2014 г. и то, что писали в Европе по поводу Карасева, тот факт что он чуть ли не единственный арбитр УЕФА в России (протеже лично Платини), коррупционные процессы в ФИФА, и прочую дрянь. Хотелось думать только о футболе, когда смотришь футбол. Но пока судят такие как Карасев разве это возможно?
"Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал"
Совпадение!?
ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИТ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ
ПОКА ИСПОЛЬЗУЕШЬ БАГАЖ СТАСА...ПОСМОТРИМ ...ЧТО САМ ВЫСТРОИШЬ
ну стройте епты
Пока будет строить пол чемпионата пройдёт
А по другому не бывает.