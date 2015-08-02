Кобелев: «Не хотим терять этот чемпионат»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в целом остался доволен игрой команды и посетовал на судейство в исполнении Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:1.

«Первый тайм получился сугубо тактическим. Две команды играли закрыто, мы больше контролировали мяч. Давление оказывали, не хватало остроты впереди. После перерыва все изменилось. "Локомотиву" нужно было бежать вперед, мы ввязались в контратакующую игру. Тайм мне не очень понравился, в концовке подсели. Эта открытая игра "Локомотиву" в концовке удавалась получше. Хотя в самом конце Карасев не увидел чистый штрафной. Наверное, увидел, как Вальбуэна с этого же места попал в штангу, и передумал.

С точки зрения игры старт неплохой. Все три игры вели в счете, не хватает собранности пока что. Все три матча у нас был разный состав. Мы строим новую команду и должны ставить молодых ребят в состав, но не хотим терять и этот чемпионат», — подвел итог Кобелев.