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    «Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев все еще может перейти в «Ливерпуль». Английский клуб ранее уже получил отказ, однако главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес больше не видит возможности для 24-летнего игрока выходить в составе, и поэтому готов рассмотреть варианты с его продажей.
    «Ливерпуль» в данный момент готов предложить 15 миллионов фунтов за игрока сборной России, «Вильярреал», который также претендует на футболиста, пока не готов потратить такую сумму.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.08.2015 15:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +121

      anfield1984 3 августа 2015, 09:35

      Дороговато.

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      Рейтинг: +76

      P0rter 2 августа 2015, 22:56

      Идеальный клуб для Черышева. Да и приятно будет посмотреть за своего игрока в такой команде.

      1
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      Рейтинг: +14

      DeR_Fan 2 августа 2015, 20:22

      Нужно переходить,в Реале у него меньше шансов

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 2 августа 2015, 20:08

      бред... Коноплянку который уже в товарняках за Севилью обостряет и отдает голевые в кажом матче не взяли как свободного агента, а какогото Черышева за 15 лямов... бред.

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      Рейтинг: +30

      nblx > dzvinka 2 августа 2015, 21:00

      Хохлам только завидовать судя по всему осталось...

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > nblx 3 августа 2015, 11:05

      Играющий в ЛЧ в основе Коноплянка... и Черышев на банке Ливерпуля... ты уверен что это причина для зависти? )))
      просто шокирует трансферная политика мерсисайдцев, и не более!

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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 18:46

      мда, что-то крутовато 15 млн за полировщика скамьи. рискованное предложение с учётом отсутствия практики у Дена в Англии.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 18:28

      слишком много,наверное вдвое более реальной трансферной цены этого игрока,но им виднее.....может думают в перспективе наварятся на перепродаже.

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      Рейтинг: +11

      sagittarius27 2 августа 2015, 17:56

      я за чтоб Черышев перешел в Ливерку

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      Рейтинг: +10

      Ain-27 > sagittarius27 2 августа 2015, 19:18

      Лучше в "Вильярреал" - он там уже свой, его хорошо знают и будут использовать по назначению. А вариант с "Ливерпулем" - это 50 на 50, в последние сезоны у них не особо разбираются в трансферах: один Балотелли чего стоит.

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      Рейтинг: +7

      Goll-Futboll 2 августа 2015, 17:14

      Там будет играть постоянно

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      Рейтинг: +11

      Это армия сынок 2 августа 2015, 16:04

      Чуть еще выторговать с них , и продавать быстро, пока он распиаренный ( у наших игроков менталитет не тот , не могут они ровно играть и расти ,нет спортивной гордости что ли )

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      Рейтинг: +11

      JEE > Это армия сынок 2 августа 2015, 19:12

      Так он и не наш по сути) Общее только то, что он русский)

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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 16:03

      нечего в середняке делать

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