«Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева

Дороговато.
«Бомбардир» дарит подарки!
Дороговато.
Идеальный клуб для Черышева. Да и приятно будет посмотреть за своего игрока в такой команде.
Нужно переходить,в Реале у него меньше шансов
бред... Коноплянку который уже в товарняках за Севилью обостряет и отдает голевые в кажом матче не взяли как свободного агента, а какогото Черышева за 15 лямов... бред.
мда, что-то крутовато 15 млн за полировщика скамьи. рискованное предложение с учётом отсутствия практики у Дена в Англии.
я за чтоб Черышев перешел в Ливерку
Лучше в "Вильярреал" - он там уже свой, его хорошо знают и будут использовать по назначению. А вариант с "Ливерпулем" - это 50 на 50, в последние сезоны у них не особо разбираются в трансферах: один Балотелли чего стоит.
Там будет играть постоянно
Чуть еще выторговать с них , и продавать быстро, пока он распиаренный ( у наших игроков менталитет не тот , не могут они ровно играть и расти ,нет спортивной гордости что ли )
Так он и не наш по сути) Общее только то, что он русский)
нечего в середняке делать