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    Кэррик отказал «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отказался от возможности продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает ESPN.
    Главный тренер парижан Лоран Блан, который является большим полконником таланта англичанина, рассчитывал заполучить в свою команду опытного Кэррика после того, как Луи ван Гаал укрепил полузащиту своей команды приобретениями Моргана Шнейдерлина и Бастиана Швайнштайгера.
    Однако Кэррик рассчитывает продолжить выходить в основе «Манчестер Юнайтед» и не планирует покидать команду.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ESPN Soccernet

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    02.08.2015 14:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:17

      Такие додики как Кэррик нахр не нужны. Удивлен интересом ПСЖ. Манчестер его скоро сам нах.й пошлет.

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 2 августа 2015, 22:39

      Кэррик - даже и не думай ни куда рыпаться с нашего корабля! Послужишь еще...

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 18:49

      пардон, вместо "" неверное" читать "неуемное"

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 18:48

      а вот это правильно! хватит кормить неверное эго олигаторов))

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 2 августа 2015, 17:01

      просто красав4ик

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      Рейтинг: +28

      Nazi 2 августа 2015, 15:32

      Какой на ... Кэррик! :)

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 августа 2015, 15:25

      Зачем им этот старик?

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:52

      Не нужен ПСЖ.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 2 августа 2015, 14:51

      ПСЖ многих покупает.

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