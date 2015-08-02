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    Коломейцев: «Во втором тайме «Локомотив» сыграет более агрессивно»

    Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев дал свой комментарий в перерыве матча 3-го тура РФПЛ против «Динамо», в котором его команда пока что проигрывает со счетом 0:1.
    «Не хватило концентрации, поэтому пропустили гол. Мы оставили игрока, сказалось конечно то, что все произошло уже в концовке. В первом тайме «Динамо» перехватило инициативу, но думаю вне зависимости от счета во втором тайме «Локомотив» сыграет более агрессивно», — оценил ситуацию Коломейцев.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:51

      Ну результат виден , сравнял Локо.

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