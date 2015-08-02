Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты»

Владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам раскритиковал футбольную ассоциацию Англии, которая заблокировала переименование клуба в «Халл Тайгерз».

«Это очень печально, что решение в этих вопросах принимают дилетанты. Чтобы стать популярными, нам нужно заниматься маркетингом, и чем короче будет наше название, тем лучше. Посмотрите на Google, Apple, Twitter. Нельзя на что-то рассчитывать, если твое название «Футбольный Клуб Халл Сити Тайгерз». Это не может закончиться ничем хорошим», — заявил Аллам.