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    Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты»

    Владелец «Халл Сити» египтянин Асем Аллам раскритиковал футбольную ассоциацию Англии, которая заблокировала переименование клуба в «Халл Тайгерз».
    «Это очень печально, что решение в этих вопросах принимают дилетанты. Чтобы стать популярными, нам нужно заниматься маркетингом, и чем короче будет наше название, тем лучше. Посмотрите на Google, Apple, Twitter. Нельзя на что-то рассчитывать, если твое название «Футбольный Клуб Халл Сити Тайгерз». Это не может закончиться ничем хорошим», — заявил Аллам.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: BBC

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    02.08.2015 14:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2015, 14:55

      Шо, это разве не эксклюзив РФС???

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:49

      В принципе прав.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 2 августа 2015, 14:35

      Владелец «Халла»: «В футбольной ассоциации Англии решения принимают дилетанты»

      В Россию приезжай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 14:18

      Прочитал владелец Халка, долго пытался понять в чем дело)

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