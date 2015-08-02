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    Кобелев: «Люблю игры с принципиальными соперникам, на них настраивать не надо»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
    «Люблю игры с принципиальными соперниками: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и так далее. На эти игры настраивать не надо. Ребята и так горят желанием выйти и сыграть. Поэтому даже предпочитаю успокаивать ребят перед этими играми», — резюмировал Кобелев перед началом матча.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 13:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:51

      Динамо должен уже показать результат , в этом матче или в этом сезоне, должна появится стабильность , иначе никак.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 14:11

      Блин, за такие деньги их бедолашных оказывается еще и настраивать надо, уговаривать...

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2015, 13:48

      Это в Динамо-то сейчас "ребята желанием горят"? Ну-ну...)))

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