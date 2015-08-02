Кобелев: «Люблю игры с принципиальными соперникам, на них настраивать не надо»

Динамо должен уже показать результат , в этом матче или в этом сезоне, должна появится стабильность , иначе никак.
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев дал свой комментарий перед матчем 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Люблю игры с принципиальными соперниками: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и так далее. На эти игры настраивать не надо. Ребята и так горят желанием выйти и сыграть. Поэтому даже предпочитаю успокаивать ребят перед этими играми», — резюмировал Кобелев перед началом матча.
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