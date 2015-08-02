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    Черевченко: «Набрали 6 очков, но можно набрать 9»

    Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко дал свой комментарий перед началом дерби с «Динамо» в рамках 3-го тура РФПЛ.
    «В первых матчах показали командную игру, что и дало результат. Набрали 6 очков, но можно набрать 9 очков – поэтому есть к чему стремиться. Отношусь к слову дерби скептически. Просто играют две московские команды. Конечно, это подхлестывает. Надеюсь, будет полный стадион, и это поможет нашей команде», — заявил наставник «железнодорожников».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 16:55

      можно,но нужно время,как минимум два следующих тура по очку в каждом матче по аналогии с курочкой,которая по зёрнышку клюёт.

      0
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      Рейтинг: +43

      LSM1980 2 августа 2015, 16:05

      7 очков

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 августа 2015, 14:04

      ЛОХ!

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