Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роббен считает, что «Бавария» должна взять на себя вину за поражение

    Вингер мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен считает, что его команда сама отдала победу «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии.
    «Я расстроен. Это футбол, здесь все может измениться за одну минуту, но мы должны критично отнестись к себе, потому что все можно было решить намного раньше. Мы могли делать счет 2:0, и все было бы закончено», — посетовал полузащитник сборной Нидерландов.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:32

      Роббен с таким талантом мог бы стоять на одной ступеньки с Месси с Роналду. Ан нет, то жопа чешиться, то коки отбили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 3 августа 2015, 19:37

      Виноват Пипка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 3 августа 2015, 17:50

      Откуда будут победы, если нет голов? Откуда быть голам, если команда так мало бьет в створ? Пугающая тенденция!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      FENNNNN 2 августа 2015, 20:35

      Главное ЛЧ берите, в этом году.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      drnigo 2 августа 2015, 15:18

      А что есть другие варианты? Сосед виноват.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:48

      А кто же еще?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 августа 2015, 14:06

      Рвз могли так делали бы, а так сосите писюльку, мсье!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 13:40

      mnogo raslabilis bot rezultat tebe robben

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11