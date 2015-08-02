Роббен считает, что «Бавария» должна взять на себя вину за поражение

Вингер мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен считает, что его команда сама отдала победу «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии.

«Я расстроен. Это футбол, здесь все может измениться за одну минуту, но мы должны критично отнестись к себе, потому что все можно было решить намного раньше. Мы могли делать счет 2:0, и все было бы закончено», — посетовал полузащитник сборной Нидерландов.