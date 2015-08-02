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    «Локомотив» - «Динамо»: составы команд

    Стали известны заявки команд на центральный матч 3-го тура между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
    «Локомотив»: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов, Буссуфа, Самедов, Касаев, Шкулетич.
    Запасные: Коченков, Лантратов, Михалик, Янбаев, Фернандеш, Майкон, Логашов, Ндинга, Миранчук Ал., Баринов.
    «Динамо»: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов, Соснин, Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
    Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Данилкин, Бюттнер, Левин, Катрич, Ташаев, Джуджак, Ванкер, Обольский.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: РПЛ

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    02.08.2015 12:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 15:46

      Кобелев хочет подогнать состав для сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Cynic 2 августа 2015, 14:17

      Дно должно проиграть

      0
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      Рейтинг: +11

      alexkover 2 августа 2015, 13:43

      Зобнин новый Денисов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 августа 2015, 13:25

      У Динамо всего 2 легионера.
      И без нападающих видимо сегодня.

      0
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      Рейтинг: +10

      Димас987 2 августа 2015, 13:03

      думаю локо выиграет

      0
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool 2 августа 2015, 13:00

      Совсем обрусело динамо

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