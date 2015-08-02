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    ЦСКА попробует подписать Барбозу

    Московский ЦСКА готов отдать 15 миллионов евро за нападающего «Сантоса» и молодежной сборной Бразилии Габриэла Барбозу, сообщает Lancenet.
    Тем не менее, вероятность успешно осуществить эту сделку не сильно велика. За 18-летним Барбозой уже на протяжении нескольких лет пристально наблюдают европейские гранды, а в Бразилии уверены, что молодой футболист должен повторить путь нападающего «Барселоны» Неймара, в свое время также выступавшего за «Сантос».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Lancenet

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    02.08.2015 12:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +62

      NoN141 3 августа 2015, 11:19

      Фейк...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 07:43

      Витиньо2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sergstro 2 августа 2015, 21:08

      Норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 2 августа 2015, 19:22

      Уже опровержение от Бабаева было.

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 18:28

      толковый парнишка, только молодой для ЦСКА. долго из него Неймара лепить в россии

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 2 августа 2015, 17:51

      А чего вы раскудахтались? В ЦСКА хронически не хватает классного негра на острие. Без такого клуб уже более 10 лет не может существовать. Нет негра на острие - нет игры в принципе и ЦСКА смотрится ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 2 августа 2015, 15:55

      знать бы еще кто это, и почему таких денег стоит

      1
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      Рейтинг: +11

      smoky1993 2 августа 2015, 15:14

      уже взяли молодого негра и что? странберг на скамье сидит бананы лопает ....

      1
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      Рейтинг: +9

      cska4ever > smoky1993 2 августа 2015, 15:54

      так его и не за 15 лимонов брали,за копейки по сути,на будущее,поэтому будем ждать)

      0
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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 2 августа 2015, 14:40

      Хороший игрок

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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 14:28

      опять негры в цыска

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