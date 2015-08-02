Хекинг остался доволен выступлением команды

Суперкубок Гвардиоле оказался не по зубам...
Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг прокомментировал матч за Суперкубок Германии, в котором его подопечные смогли добиться победы над «Баварией» в серии пенальти.
«Игра за Суперкубок была очень захватывающей, она прошла на высоких скоростях. Да, у «Баварии» была пара стопроцентных моментов, и в целом они имели больше шансов, но я доволен выступлением моей команды», – заявил Хекинг.
Напомним, что Суперкубок стал вторым трофеем, добытым «Вольфсбургом» за время совместной работы с Хекингом. Ранее команде удалось выиграть кубок Германии в матче против дортмундской «Боруссии».
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