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    Хекинг остался доволен выступлением команды

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг прокомментировал матч за Суперкубок Германии, в котором его подопечные смогли добиться победы над «Баварией» в серии пенальти.
    «Игра за Суперкубок была очень захватывающей, она прошла на высоких скоростях. Да, у «Баварии» была пара стопроцентных моментов, и в целом они имели больше шансов, но я доволен выступлением моей команды», – заявил Хекинг.
    Напомним, что Суперкубок стал вторым трофеем, добытым «Вольфсбургом» за время совместной работы с Хекингом. Ранее команде удалось выиграть кубок Германии в матче против дортмундской «Боруссии».

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.08.2015 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 2 августа 2015, 12:34

      Суперкубок Гвардиоле оказался не по зубам...

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 12:31

      два раза побили мешок баварский на кубках в Германии .

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 12:15

      Лорд затащил , красавец. Лорд>Роналду+Месси+Азар+Неймар+Бэйл

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