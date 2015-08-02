М'Вила согласовал контракт с «Сандерлендом»

Полузащитник казанского «Рубина» Янн М'Вила согласовал контракт с английским «Сандерлендом». Уже в понедельник 25-летний игрок сборной Франции должен пройти медосмотр, который и определит судьбу возможного перехода.

Напомним, что футболист в настоящий момент находится в активном поиске нового клуба после того, как московское «Динамо», с которым он тренировался по ходу предсезонки, отказалось заключать с ним контракт.