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    М'Вила согласовал контракт с «Сандерлендом»

    Полузащитник казанского «Рубина» Янн М'Вила согласовал контракт с английским «Сандерлендом». Уже в понедельник 25-летний игрок сборной Франции должен пройти медосмотр, который и определит судьбу возможного перехода.
    Напомним, что футболист в настоящий момент находится в активном поиске нового клуба после того, как московское «Динамо», с которым он тренировался по ходу предсезонки, отказалось заключать с ним контракт.

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    Источник: L' Equipe

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    02.08.2015 12:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 2 августа 2015, 12:35

      Из Динамо даже негры убегают.
      А уж в Санде точно приживется, уж не знаю какой из него кот, но черный точно )

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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 12:08

      Хороший игрок для Сандерленда.

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