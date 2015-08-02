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    Текстовая трансляция матча «Арсенал» - «Челси» - на «Бомбардире»

    «Арсенал» и «Челси» открывают футбольный сезон в Англии. Команды руководимые Жозе Моуринью ни разу не проигрывали «Арсеналу» Арсена Венгера (а таких встреч набралось уже тринадцать), что не может не задевать французского наставника «канониров». Сегодня у «Арсенала» есть возможность не только выиграть Суперкубок, но и прервать серию неудачных матчей против самого принципиального соперника.


    «Бомбардир» вместе с вами будет следить за событиями матча и проведет текстовую трансляцию встречи «Арсенал» - «Челси». Начало матча в 17:00. Комментатор – Ерофеев Андрей
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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 11:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:13

      С победой нас!)

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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 16:57

      удачи жоз мовра и челси

      0
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      Рейтинг: +10

      VladKK 2 августа 2015, 15:28

      Первый гол - Диего Коста

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 2 августа 2015, 12:32

      Арсенал победит

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      Рейтинг: +10

      cfc.kz 2 августа 2015, 12:03

      Неплохо было бы к анонсу добавить видео превью матча ;)

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      Рейтинг: +148

      alexov222 2 августа 2015, 11:49

      текстовая? это прорыв...только кому это надо?)

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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:48

      Надеемся на мощный матч, с голами , с интригой , с борьбой.

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 11:35

      Шансы 50 на 50, хотя говорят, что Арсенал сильнее, но посмотрим Моуриньо вряд ли намерен уступать Венгеру.

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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 2 августа 2015, 11:34

      Будет интересный матч))

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