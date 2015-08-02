Текстовая трансляция матча «Арсенал» - «Челси» - на «Бомбардире»

«Арсенал» и «Челси» открывают футбольный сезон в Англии. Команды руководимые Жозе Моуринью ни разу не проигрывали «Арсеналу» Арсена Венгера (а таких встреч набралось уже тринадцать), что не может не задевать французского наставника «канониров». Сегодня у «Арсенала» есть возможность не только выиграть Суперкубок, но и прервать серию неудачных матчей против самого принципиального соперника.



«Бомбардир» вместе с вами будет следить за событиями матча и проведет «Бомбардир» вместе с вами будет следить за событиями матча и проведет текстовую трансляцию встречи « Арсенал» - «Челси ». Начало матча в 17:00. Комментатор – Ерофеев Андрей