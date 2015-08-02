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    «Интер» обратил внимание на Клиши

    После того как "Зенит" отказал «Интеру» в аренде Доменико Кришито, миланцы обратили внимание на защитника «Манчестер Сити» Гаэля Клиши . Итальянцы попытаются выкупить контракт футболиста, однако если этого не удастся сделать, то готовы предложить "горожанам" вариант аренды.

    В минувшем сезоне Клиши провел 23 матча в чемпионате АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.
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    Источник: Calciomercatoweb

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    02.08.2015 10:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      89388900185 2 августа 2015, 13:54

      НАДЕЮСЬ ПОДПИШУТ ИГРОК СКОРОСТНОЙ

      0
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:54

      Вполне уровень Интера

      0
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      Рейтинг: +10

      Saidislam 2 августа 2015, 11:28

      Классный защитник

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:57

      Норм игрок для интера.

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