«Интер» обратил внимание на Клиши

После того как "Зенит" отказал «Интеру» в аренде Доменико Кришито, миланцы обратили внимание на защитника «Манчестер Сити» Гаэля Клиши . Итальянцы попытаются выкупить контракт футболиста, однако если этого не удастся сделать, то готовы предложить "горожанам" вариант аренды.

В минувшем сезоне Клиши провел 23 матча в чемпионате АПЛ, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.