«Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

Защитник "Днепра" Дуглас находится в сфере интересов "Галатсарая" и "Лацио". Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.

Днепропетровцы планируют выручить с продажи 25-летнего бразильца не менее 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время «Галатасарай» обратится к "Днепру" с более выгодным предложение о покупке футболиста. Итальянцы же пока не начинали переговоров с украинцами, так как рассматривают Дугласа в качестве альтернативного варианта.