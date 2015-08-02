«Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

С деньгами у Днепра не очень. вполне могут продать.
Защитник "Днепра" Дуглас находится в сфере интересов "Галатсарая" и "Лацио". Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.
Защитник "Днепра" Дуглас находится в сфере интересов "Галатсарая" и "Лацио". Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.
С деньгами у Днепра не очень. вполне могут продать.
НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИЖАТЬ!!!но реальность такова=у иберейца Коломойского щас каждый лям на счету,ПриватБанк шатается,Одессу Саакашвили отжимает и т.д.т.п.+ПРИВАТИЗАЦИЯ СКОРО,деньги понадобятся на перераспределение активов!!!какой там нах Днепр?!если он Коноплянке сверх контракта пару лямов личного долга ещё предьявил,ну типа по понятиям!...хоть и плачет Мирон без игроков,но Беня продаст ВСЕХ,КОГО СМОЖЕТ,ибо Иуда...и это факт...
Уже раскупили немало игроков Украинских клубов , Дугласа не надо продавать.
Не продавать