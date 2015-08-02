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    «Галатасарай» и «Лацио» проявляют интерес к защитнику «Днепра»

    Защитник "Днепра" Дуглас находится в сфере интересов "Галатсарая" и "Лацио". Турецкий гранд уже сделал украинцам предложение о покупке игрока за 3,5 млн евро, однако получил отказ.

    Днепропетровцы планируют выручить с продажи 25-летнего бразильца не менее 6 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время «Галатасарай» обратится к "Днепру" с более выгодным предложение о покупке футболиста. Итальянцы же пока не начинали переговоров с украинцами, так как рассматривают Дугласа в качестве альтернативного варианта.
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    Источник: fanatik.com.tr

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    02.08.2015 09:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:58

      С деньгами у Днепра не очень. вполне могут продать.

      1
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      Рейтинг: +36

      Izumik 2 августа 2015, 11:25

      НЕ ХОЧУ НИКОГО ОБИЖАТЬ!!!но реальность такова=у иберейца Коломойского щас каждый лям на счету,ПриватБанк шатается,Одессу Саакашвили отжимает и т.д.т.п.+ПРИВАТИЗАЦИЯ СКОРО,деньги понадобятся на перераспределение активов!!!какой там нах Днепр?!если он Коноплянке сверх контракта пару лямов личного долга ещё предьявил,ну типа по понятиям!...хоть и плачет Мирон без игроков,но Беня продаст ВСЕХ,КОГО СМОЖЕТ,ибо Иуда...и это факт...

      4
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 2 августа 2015, 10:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дніпру більше нікого продавати не треба! Без Коноплянки важко буде в атаці, а без Дугласа - в обороні.

      -4
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:02

      Уже раскупили немало игроков Украинских клубов , Дугласа не надо продавать.

      -1
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 09:46

      Не продавать

      -1
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