Goal: «Ибрагимович не общался со СМИ после матча с «Лионом»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович не общался с прессой после матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Об этом сообщает интернет-портал Goal.

Ранее в ряде СМИ появилось следующее высказывание шведа: «Возможно, это была моя последняя игра в составе "ПСЖ". В ближайшее время мне нужно принять важное решение». Данное интервью появилось на ряде авторитетных интернет-ресурсов, в том числе и на самом портале Goal.