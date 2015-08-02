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    Goal: «Ибрагимович не общался со СМИ после матча с «Лионом»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович не общался с прессой после матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Об этом сообщает интернет-портал Goal.

    Ранее в ряде СМИ появилось следующее высказывание шведа: «Возможно, это была моя последняя игра в составе "ПСЖ". В ближайшее время мне нужно принять важное решение». Данное интервью появилось на ряде авторитетных интернет-ресурсов, в том числе и на самом портале Goal.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 12:00

      Наверное в Мю , а может и в Реал или в Галатасарай

      0
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 2 августа 2015, 11:22

      Уйдет , полюбому

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 августа 2015, 09:39

      Давай уже в Милан!

      1
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      Рейтинг: +8

      Фиорито 2 августа 2015, 09:21

      Ибра свой век в футболе отжил, 33 - возраст Христа, пора ставить свечку.

      -1
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > Фиорито 2 августа 2015, 13:05

      Лучший нап в топе - 10, дай бог сезона два его наблюдать...

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      Рейтинг: +8

      Фиорито > Armyan4eG 2 августа 2015, 17:59

      Острый нап и не более. В 33 иметь такую репутацию дорогого стоит, однако время....

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 09:10

      Если бы еще забил ,этак, через себя со своей половины поля , то это был бы лучший подарок на прощание, но возможно он еще останется на этот сезон.

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