Массимилиано Аллегри: «Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в товарищеском матче с "Марселем". Игра завершилась победой французской команды со счетом 2:0, а туринцы весь второй тайм после удаления с поля Штефана Лихштайнера играли в меньшинстве.



«Первый пропущенный гол был абсолютно случаен. "Ювентус" провел неплохой поединок против команды, которая уже на этой неделе стартует в чемпионате Франции. Понятно, что соперник превосходил нас в физической подготовке. 20 минут мы играли здорово, создавая голевые моменты. После того, как мы остались в меньшинстве, стало очень трудно. В целом команда прибавила. Матч с "Марселем" стал для нас хорошим тестом», - приводит слова Аллегри Tmw.