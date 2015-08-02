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    Массимилиано Аллегри: «Матч с «Марселем» стал для нас хорошим тестом»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался доволен игрой команды в товарищеском матче с "Марселем". Игра завершилась победой французской команды со счетом 2:0, а туринцы весь второй тайм после удаления с поля Штефана Лихштайнера играли в меньшинстве.

    «Первый пропущенный гол был абсолютно случаен. "Ювентус" провел неплохой поединок против команды, которая уже на этой неделе стартует в чемпионате Франции. Понятно, что соперник превосходил нас в физической подготовке. 20 минут мы играли здорово, создавая голевые моменты. После того, как мы остались в меньшинстве, стало очень трудно. В целом команда прибавила. Матч с "Марселем" стал для нас хорошим тестом», - приводит слова Аллегри Tmw.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 08:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 12:01

      Юве удачи в новом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 09:03

      Будет любопытно посмотреть на Юве в новом сезоне , без своих лидеров и с новыми игроками.

      1
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 09:02

      В этом сезоне игра Ювентуса будет новой, много лидеров ушли с команды, будет любопытно посмотреть на Юве в этом сезоне , после такого удачного 2014/2015.

      1
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      Рейтинг: +10

      Lampard87 2 августа 2015, 08:58

      2 гола,как две полоски))

      0
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