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    «Сандерленд» начал переговоры по Пато

    Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато может продолжить карьеру в «Сандерленде». В английской команде бразилец может заменить Коннора Уикхэма, который близок к переходу в «Кристал Пэлас».

    Клубы уже вступили в переговоры, «Коринтианс» просит за футболиста 5 млн фунтов, а англичане решают, стоит ли отдавать такие деньги за футболиста.
    Ранее президент «Коринтианса» Роберто Де Андраде сказал, что его клуб «молится день и ночь в надежде продать Пато».
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    Источник: Mirror.co.uk

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    02.08.2015 08:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 17:39

      Круто было бы.

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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 12:07

      Как же хочется , чтобы он заиграл в Сандерленде и вернулся бы в топ клуб.

      0
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 2 августа 2015, 11:11

      Пато еще покажет себя,игрок талантливый,быстрый и техничный,зря Ливерпуль его не купил,а купили двух бельгийцев

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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 2 августа 2015, 11:10

      Пато еще покажет себя,игрок талантливый,быстрый и техничный,зря Ливерпуль его не купил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:40

      Ждем его возвращения в Европу , слишком рано сдулся.

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