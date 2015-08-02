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    Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Динамо» - на «Бомбардире»

    "Локомотив" и "Динамо" встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Динамо". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Это армия сынок 2 августа 2015, 12:41

      Наивные ) хотят к ЧМ поднять рейтинг футбола))) его бесплатно раньше смотрели меньше , чем передачу "давай поженимся"...а тут за деньги собрались))) я даже не интересуюсь сколько это стоит, платить все равно не буду) ппц щас к осени цены снова взлетят, народ баласт сбрасывает в виде ненужных трат ) а тут такое " заманчивое" предложение с никому не нужным платным футболом

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      Рейтинг: +36

      корабел 2 августа 2015, 11:05

      Скрывать трансляцию на общедоступных каналах - плохая идея. Она во вред сайту

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > корабел 2 августа 2015, 13:14

      Мы ее не скрываем. Если вы зайдете в онлайн матча, то увидите, что там указаны каналы, на которых можно посмотреть матч. На нашем сайте технически возможно либо следить за текстовым онлайном, либо приобрести через видеосервис.

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      Рейтинг: +16

      NK-creative > корабел 2 августа 2015, 14:15

      Вон Лайв.ТВ уже доигрался и продолжает играть с огнем. Кому хочется попадать на миллионы?! Тут уже не к сайту должны быть вопросы...

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:41

      Матч тура безусловно, надеюсь будет интересная и зрелищная игра с кучей голов!

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