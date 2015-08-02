Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Динамо» - на «Бомбардире»

Наивные ) хотят к ЧМ поднять рейтинг футбола))) его бесплатно раньше смотрели меньше , чем передачу "давай поженимся"...а тут за деньги собрались))) я даже не интересуюсь сколько это стоит, платить все равно не буду) ппц щас к осени цены снова взлетят, народ баласт сбрасывает в виде ненужных трат ) а тут такое " заманчивое" предложение с никому не нужным платным футболом
"Локомотив" и "Динамо" встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».