Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Динамо» - на «Бомбардире»

"Локомотив" и "Динамо" встретятся в первом московском дерби этого сезона. «Железнодорожники» пока идут без потерь и попытаются догнать ЦСКА и «Зенит» в турнирной таблице, а вот подопечным Кобелева необходимо закрыть «0» в графе «победы».

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