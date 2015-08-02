Олег Карнаухов: « Какая Лига Европы? Виллаша-Боаша не для этого приглашали в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов выразил мнение, что "Зенит" должен спокойно выходить из группы в Лиге чемпионов. По словам Корнаухова, главному тренеру команды Андре Виллашу-Боашу пора прекратить говорить о лимите, если уже ничего изменить нельзя.



«У "Зенита" великолепный состав, с которым в Лиге чемпионов можно спокойно выходить из группы. А не бороться за попадание в Лигу Европы, о чем ранее сообщил Виллаш-Боаш. Я поразился, когда услышал. Какая Лига Европы?! Разве для этого его приглашали в "Зенит"? В последнее время он ведет себя странно. В каждом интервью плачет, жалуется… Надоело! Какой смысл постоянно сводить все проблемы к лимиту, если уже нельзя ничего изменить?» - сказал Карнаухов «Спорт-Экспрессу»