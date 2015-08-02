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    Олег Карнаухов: « Какая Лига Европы? Виллаша-Боаша не для этого приглашали в «Зенит»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов выразил мнение, что "Зенит" должен спокойно выходить из группы в Лиге чемпионов. По словам Корнаухова, главному тренеру команды Андре Виллашу-Боашу пора прекратить говорить о лимите, если уже ничего изменить нельзя.


    «У "Зенита" великолепный состав, с которым в Лиге чемпионов можно спокойно выходить из группы. А не бороться за попадание в Лигу Европы, о чем ранее сообщил Виллаш-Боаш. Я поразился, когда услышал. Какая Лига Европы?! Разве для этого его приглашали в "Зенит"? В последнее время он ведет себя странно. В каждом интервью плачет, жалуется… Надоело! Какой смысл постоянно сводить все проблемы к лимиту, если уже нельзя ничего изменить?» - сказал Карнаухов «Спорт-Экспрессу»
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2015 08:03
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 2 августа 2015, 21:07

      очнитесь, клоуны. АВБ "ноет" потому что договился с несколькими сильными игроками о переходе в Зенит, а теперь клуб не может их купить из-за лимита. а содержать 2 состава (для ЧТ и ЛЧ) не может как минимум из-за ФФП... да и глупо покупать игрока чтобы тот играл только в еврокубках.
      играть должны сильнейшие!
      если игрок не "тянет" - пусть уходит в команду, соответствующую его уровню и оттуда пробивается в более сильные. а так нашим "паспартистам" нет смыслу уходить в другие команды когда им переплачивают у нас за этот самый паспорт...

      0
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR > KraB_EgoR 2 августа 2015, 21:07

      *ЧР

      0
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 2 августа 2015, 18:33

      До многих слова Боаша видимо с трудом доходят. Что ж, очень жаль. Это в очередной раз доказывает скудоумие большинства любителей футбола.

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 августа 2015, 18:00

      ...тогда не нужно вводить не очень умные лимиты, если в чемпионате будет играть одна команда а в ЛЧ другая то ничего не получится

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 августа 2015, 15:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Руководству Зенита необходимо провести работу с АВБ. Много стал говорить.

      -4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 14:34


      Приведу аналогию из искусства войны.
      Будет очень глупым вводить для элитного подразделения "лимит на салаг и новичков" в надежде, что рядом с элитными бойцами юные солдатики наберутся опыта и скорее вырастут в элиту. Такой план конечно поспособствует росту новичков -- зато наоборот приведёт к ослаблению эффективности элитных подразделений, а в реальной войне - к их гибели, к потере элиты, к поражению в войне. Потому что сила подразделения, как и цепи, равна надёжности его самого слабого звена.


      Новичков следует обучать в тренировочных лагерях, в специально под новичков заострённых соревнованиях - а касателоьно Футбола, зелёных новичков нужно наигрывать в дубле, в ФНЛ либо в командах-не ставящих высоких турнирных задач. И лишь самых лучших брать в клубы-участники ЛЧ.

      -

      ИТОГИ:
      Для российских клубов, участвующих в Еврокубках -- лимит обязан быть другим: для участников ЛЕ на одного легионера больше, а для ЛЧ на двух либо на трёх, и действовать до того момента, пока соответствующий наш клуб продолжает сражаться за свой Еврокубок. Либо до завоевания его.

      Вот так. Будет дополнительный стимул, чтобы не поступали как Спартак при Карпине, когда Волерий сам публично рассказал, что выигрывать у Сент-Галлена было невыгодно чтобы не перегружать команду в РПЛ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +966

      Харченко > ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Много бестолкового текста.

      -5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Харченко 2 августа 2015, 16:19

      Понимаю Вас.

      Ваш уровень это книжки-раскраски и комиксы; а до сложных текстов Вы не доросли. Ступайте в песочницу, куличики ждут.

      2
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      Рейтинг: +10

      jensen111 > ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 16:35

      Я что-то не понял. Ты предлагаешь в российских клубах наигрывать легионеров, так что-ли? Я например буду очень рад смотреть на российских игроков когда смотрю на игру наших команд

      -3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > jensen111 2 августа 2015, 16:54

      Нет, я не предлагаю в российских клубах наигрывать легионеров.

      Я предлагаю в российских клубах наигрывать максимально сыгранные составы, составленные из тех футболистов которых себе видит тренер.

      -

      А лимит вовсе не даёт возможности наигрывать российских футболистов -- лимит даёт им тихую заводь, где тебе гарантировано место в основе, хоть ты пей-гуляй, хоть не тренируйся, хоть вообще забей на футбол. У нас в Зените пьянствовали Ионов, Бухаров, это только те кого выперли за пьянку - и чем в этом был полезен лимит? Тем, что искусственно убрал их сильных зарубежных конкурентов и дал возможность валять дурака?

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 14:26

      Если в РПЛ лимит есть и жёсткий, а в ЛЧ лимита нет никакого - то легионеры к ЛЧ подойдут несыгранными и без игровой практики. Не имеет смысла клубу наигрывать две команды, одну под Чемпионат и совсем другую, с сильными легионерами - под еврокубки.

      Зачем-то РПЛ необходимо, чтобы команды наши были НЕ МАКСИМАЛЬНО СИЛЬНЫМИ.


      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 августа 2015, 13:19

      Все правильно сказал, Боаш по моему с Моуриньо пример берет

      0
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 2 августа 2015, 13:04

      Согласен

      -1
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 12:06

      Хочется , чтобы наши клубы показали результат в ЛЧ, ну просто выйти из группы не случайно , а заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +103

      skainet 2 августа 2015, 11:19

      Честно говоря за два года в Зените я так и не уловил его тренерской мысли или каких то нововведений, помне дак он проигрывает Петржеле, Адвокату и Спаллетти. Единственное он смог найти контакт со всеми звёздами

      2
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      Рейтинг: +21

      Asper > skainet 2 августа 2015, 12:06

      Ну двух-то лет нет ещё

      0
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