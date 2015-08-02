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    Мбокани покинул расположение киевского «Динамо»

    Конголезский форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани в своем Instagram опубликовал фото без надписи, на которой игрок в аэропорту с вещами готовится к вылету.

    Напомним, Мбокани весной начал конфликтовать с главным тренером команды Сергеем Ребровым из-за непопадания в стартовый состав, считая себя «лучшим игроком команды», после чего заявил, что хочет сменить клубную прописку. Интерес к конголезцу приписывают английским и бельгийским клубам.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    02.08.2015 07:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 2 августа 2015, 09:50

      Это демонстрация намерений, а не реальный отъезд.

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 2 августа 2015, 09:20

      Это не киевский аэропорт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Lampard87 2 августа 2015, 08:57

      Жаль,что Динамо в минусе останется,если продадут((Цена на него очень упала(

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 2 августа 2015, 08:52

      Что за бред? Он был на обследование в Бельгии и опубликовал фото вылета в Киев.

      2
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      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 2 августа 2015, 08:50

      вообще ничего не показал, он лучший :)))

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:43

      Никто не должен считать свое мнение важнее мнения тренера!

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