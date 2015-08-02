Мбокани покинул расположение киевского «Динамо»

Конголезский форвард киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани в своем Instagram опубликовал фото без надписи, на которой игрок в аэропорту с вещами готовится к вылету.

Напомним, Мбокани весной начал конфликтовать с главным тренером команды Сергеем Ребровым из-за непопадания в стартовый состав, считая себя «лучшим игроком команды», после чего заявил, что хочет сменить клубную прописку. Интерес к конголезцу приписывают английским и бельгийским клубам.