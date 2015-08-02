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    «Галатасарай» работает над трансфером Ибрагимовича

    Представитель руководства «Галатасарая» Расим Займоглу дал понять, что в клубе работают над трансфером нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

    «Никто не должен удивляться, если Златан перейдёт в „Галатасарай“, — написал Займоглу в «Твиттере» и прикрепил к сообщению фотографию шведа в форме турецкой команды, сделанную с помощью графического редактора.

    Напомним, после матча за Суперкубок Франции Ибрагимович сообщил, что игра с «Лионом» могла быть для него последней в составе парижской команды.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 2 августа 2015, 11:24

      Да не подпишут они его

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Фиорито 2 августа 2015, 10:17

      Слава богу, хотя бы туркам его сплавить.

      -1
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:45

      Вот это и будет большой сюрприз , о котором говорил Златан, лучше бы в МЮ , тогда больше бы удивился.

      0
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