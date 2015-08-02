«Галатасарай» работает над трансфером Ибрагимовича

Представитель руководства «Галатасарая» Расим Займоглу дал понять, что в клубе работают над трансфером нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Никто не должен удивляться, если Златан перейдёт в „Галатасарай“, — написал Займоглу в «Твиттере» и прикрепил к сообщению фотографию шведа в форме турецкой команды, сделанную с помощью графического редактора.



Напомним, после матча за Суперкубок Франции Ибрагимович сообщил, что игра с «Лионом» могла быть для него последней в составе парижской команды.