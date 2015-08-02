Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генрих Мхитарян: «При Тухеле мы начали играть в другой футбол, но перемен не так уж и много»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян заявил, что готов играть на любой позиции, куда поставит тренер. Также игрок отметил, что после прихода в команду Томаса Тухеля больших перемен в тренировочном процессе не произошло .


    «Мы начали играть в другой футбол, в тренировочном процессе также есть определенные изменения, которые более близки Тухелю. В любом случае, перемен не так уж и много.

    Я играю там, куда поставит тренер, а вообще никто не гарантировал мне место в основном состав. Для этого я должен работать и только работать», - сказал Мхитарян.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Spox.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 07:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 2 августа 2015, 08:20

      РАБОТАЙ...ПОТЕНЦИАЛ У ТЕБЯ ЕСТЬ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11