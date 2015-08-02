Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаус Аллофс: «Де Брюйне на 99,9% останется в «Вольфсбурге»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что полузащитник Кевин де Брюйне не покинет команду этим летом.


    «Мы не тот клуб, который нуждается в получении прибыли от трансферов. Однако мы всегда готовы рассмотреть предложения из-за уважения к игроку.

    Вероятность того, что де Брюйне останется, – 99,9%», – сказал Аллофс в эфире ZDF.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает за 23-летнего хавбека 72 млн евро, а сам Де Брюйне завил, что не знает в составе какой команды проведет следующий сезон.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2015 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 08:47

      Де Брейне - Бенднер - самая мощная связка в бундеслиги. Должны затащить Вольсбург и в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11