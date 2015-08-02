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    Андрей Семенов: «Нос Дзюбе сломал не я»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов раскритиковал игру своей команды в матче против «Зенита». Также игрок сообщил, что не наносил травму Артеме Дзюбе.


    «Можно сказать, хорошо, что так легко отделались, всего 0:3. Играли как-то несобранно, практические все моменты сами себе привозили.

    Часто приходится играть против Дзюбы – так что знаю, как он играет. У Дзюбы сломан нос? Это точно не в борьбе со мной», - приводит слова Семенова «Советский спорт»

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 06:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      vaha994 2 августа 2015, 17:21

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      Рейтинг: +15

      Sanyaloko2002 2 августа 2015, 11:26

      Наконец-то этому выскочке носяру сломали,восточные единоборства не помогли,Артем?))

      1
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      Рейтинг: +1369

      makkie 2 августа 2015, 10:47

      Дзюба уже нажаловался - это Маурисио =)

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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 10:33

      во что играет на то и на поролся!!!Чувак

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      Рейтинг: +6295

      порт 2 августа 2015, 08:23

      Семёнов, а водку пить будешь?

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      Рейтинг: +1126

      richi > порт 2 августа 2015, 10:28

      Под дичь, буду!

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 2 августа 2015, 08:20

      Лучше бы ему язык сломали!

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