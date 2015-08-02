Жозе Моуринью: «Планирую тренировать еще 20 лет»

Наставник «Челси» Жозе Моуринью заявил, что собирается продолжать тренировать ещё как минимум 20 лет. 52-летний специалист сказал, что не бросит работу пока не возникнет проблем со здоровьем.

«Вижу себя тренером и в возрасте за 70 лет. Собираюсь работать до тех пор, пока у меня не возникнут проблемы со здоровьем. В этой работе опыт очень важен. Если игроки с возрастом начинают терять форму, то у тренеров такой проблемы нет. Конечно, можно утратить блеск в глазах, но это совсем другая история. Считаю, что за последние 10 лет я прибавил как тренер. Моё мастерство не только не падает, но и растёт», — цитирует 52-летнего Моуринью Sportsmole.