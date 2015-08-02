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    Жозе Моуринью: «Планирую тренировать еще 20 лет»

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью заявил, что собирается продолжать тренировать ещё как минимум 20 лет. 52-летний специалист сказал, что не бросит работу пока не возникнет проблем со здоровьем.
    «Вижу себя тренером и в возрасте за 70 лет. Собираюсь работать до тех пор, пока у меня не возникнут проблемы со здоровьем. В этой работе опыт очень важен. Если игроки с возрастом начинают терять форму, то у тренеров такой проблемы нет. Конечно, можно утратить блеск в глазах, но это совсем другая история. Считаю, что за последние 10 лет я прибавил как тренер. Моё мастерство не только не падает, но и растёт», — цитирует 52-летнего Моуринью Sportsmole.
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    02.08.2015 06:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:49

      Скромняга ^-^

      0
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      Рейтинг: +10

      cfc.kz 2 августа 2015, 09:53

      Скромности ему не занимать )

      0
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      Рейтинг: +22

      anacarp 2 августа 2015, 09:32

      да надеюсь что ты еще много лет будешь тренировать

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 2 августа 2015, 08:37

      хуже маразматика - только старый маразматик...

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