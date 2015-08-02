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    Хосеп Гвардиола: «Нужно восстановиться и двигаться дальше»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча за Суперкубок Германии с«Вольфсбургом». Основое время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Вольфсбург».


    «Мои поздравления Дитеру Хеккингу и «Вольфсбургу». Вы хорошо поработали. Я очень доволен работоспособностью команды, игрой в атаке и тем, как страстно мы играли. Нужно восстановиться и двигаться дальше», - цитирует Гвардиолу официальнй «твиттер» «Баварии»..

    Отметим, что мюнхенцы под руководством Гвардиолы в третий раз подряд уступили в матче за Суперкубок Германии.
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    Источник: ФК «Бавария»

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    02.08.2015 06:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 10:15

      баваря чото за последни время здулся

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      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 2 августа 2015, 08:45

      начало сезона, а Пеп уже как выжатый лимон. сваливать ему надо из Баварии, но не в апл там деревья ещё похуже, чем в бундеслиге.

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      Рейтинг: +8

      Фиорито 2 августа 2015, 07:14

      Верю в Пепа, всех трофеев не возьмет, но ЛЧ уж точно.

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 2 августа 2015, 07:13

      Исчерпал себя в Баварии похоже.

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