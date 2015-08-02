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    Златан Ибрагимович: «Возможно, это был мой последний матч за «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович после матча за Суперкубок Франции сообщил, что встреча с «Лионом» может стать для него последней в составе парижской команды. Игра закончилась убедительной победой «ПСЖ» со счетом 2:0.


    «Возможно, это была моя последняя игра в составе "ПСЖ". В ближайшее время мне нужно принять важное решение», — цитирует Ибрагимовича портал Goal.
    Ранее сообщалось, что швед может продолжить карьеру в «Милане» или в «Манчестер Юнайтед». Сам Ибрагимович говорил, что , что название его следующего клуба может стать большим сюрпризом.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 06:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 5 августа 2015, 01:08

      Дану, данеужели Спартак. Давай дружище вперед, не очкуй.

      0
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      Рейтинг: +10

      DaMarcus 2 августа 2015, 11:08

      Очень бы хотелось посмотреть на Ибру в Англии, но состав скорее всего это Милан

      0
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      Рейтинг: +10

      ЛОКОБОЛ 12 2 августа 2015, 07:33

      терек

      0
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      Рейтинг: +10

      Owen10 2 августа 2015, 07:06

      Барабанная дробь,ток..ток..ток - Луч-Энергия Владивосток.
      Новый вызов для Златана и сюрприз для болельщиков)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2015, 06:27

      если сюрприз то не ЦСКА ли ?))

      1
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 2 августа 2015, 06:10

      milan

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