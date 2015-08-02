Лодыгин: «В матче с «Тереком» имели место нелепые ошибочки»

Вероятно речь о Юсупове.
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал исход встречи третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), сообщает «Р-Спорт».
«Мы с самого начала матча мало что дали создать «Тереку», разве что какие-то нелепые ошибочки допускали и давали им выходить в контратаку — ничего особенного. Довольны результатом. Во втором тайме вышли и хотели забить третий гол, чтобы закрепить победу и не волноваться», - подытожил футболист.
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