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    Лодыгин: «В матче с «Тереком» имели место нелепые ошибочки»

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал исход встречи третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), сообщает «Р-Спорт».
    «Мы с самого начала матча мало что дали создать «Тереку», разве что какие-то нелепые ошибочки допускали и давали им выходить в контратаку — ничего особенного. Довольны результатом. Во втором тайме вышли и хотели забить третий гол, чтобы закрепить победу и не волноваться», - подытожил футболист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36

      корабел 2 августа 2015, 10:57

      Вероятно речь о Юсупове.

      0
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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 2 августа 2015, 04:42

      Деньги делают своё дело!

      0
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      ...
      Рейтинг: +117

      andreika20133 > OLESOCC 2 августа 2015, 07:49

      Несчастный вы человек.

      0
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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 2 августа 2015, 04:36

      Молодцы!!! Зенит должен в этом году в 1/4 Лч попасть

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 04:23

      Да вся ваша команда-с точки зрения СПОРТА - БОЛЬШАЯ ОШИБКА.

      -1
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      Рейтинг: +34

      Bayern Andr > Диктор 2 августа 2015, 14:16

      Сколько бы в пукане у Вас не жгло, Зенит играет очень радужно сейчас?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 02:43

      Наша оборона пока ещё далека от желанного.

      Работать и работать.



      Чудом сыграли первый сухой матч. Разумеется, Терек мог и забить, легко.

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