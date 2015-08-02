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    Виллаш-Боаш: «Должны были побеждать «Терек» крупнее»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением об игре третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0).
    «Все действовали хорошо и с точки зрения индивидуальной, и с точки зрения командой работы. С учетом того количества шансов, которые мы создали, мы должны были побежать 4:0 или 5:0. У нас были возможности для этого. Поражение рано или поздно случится, но мы должны отдалить этот момент. Я не буду говорить, что мы выиграем пять из пяти первых матчей, я не сумасшедший. Но мы сделаем все возможное, чтобы победить», - заявил португалец.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 2 августа 2015, 06:32

      С днем ВДВ всех и самый лучший клуб.

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 2 августа 2015, 04:36

      Давай Боаш тащи Зенит к требл

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 августа 2015, 03:08

      Не зарывайся, АВБ. Впереди Европа, там покажи себя и команду.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 02:45

      Значит тренер не смог развить в своих футболистах "инстинкт убийцы". Поэтому и в Кубке "Арсеналу" проиграли, и ряд других матчей где обязаны были добивать сразу.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 05:12

      чушь не неси, а лучше иди проспись и протрезвей

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