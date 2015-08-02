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    Рахимов отметил более надежную, чем раньше, игру «Зенита» в обороне

    Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов подвел итог матчу третьего тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:3), сообщает «Р-Спорт».
    «Думаю, что стиль игры у «Зенита» остался. Главное осталось прежним — игра на контратаках, эта команда обладает игроками с большой скоростью. В этом сезоне «Зенит» стал более организованным и надежным в обороне. Я сказал еще в начале чемпионата, что с тем составом, который есть у «Зенита», он является одним из главных кандидатов на титул. Когда команда играет в одном составе, у нее появляется хорошее взаимопонимание», - сказал специалист.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 01:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 2 августа 2015, 05:13

      Это самая стабильная и мощная команда на данный момент

      0
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      Рейтинг: +28

      LyonBest2 2 августа 2015, 02:34

      Когда в заявке есть Нету, то о надежности можно забыть!)

      0
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