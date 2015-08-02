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    «Спарта» перед ЦСКА одержала волевую победу

    Пражская «Спарта» в субботу провела матч второго тура чемпионата Чехии. Напомним, в среду команде предстоит сыграть ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (первая встреча — 2:2).
    1 августа. Прага. Стадион «Дженерали-Арена»
    Спарта (Прага) - Баник (Острава) - 3:1 (0:0)
    Голы: 0:1 - Коурил, 63; 1:1 - Лафата, 81; 2:1 - Докал, 84; 3:1 - Фатай, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 01:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77

      wojanolja 2 августа 2015, 16:56

      и это хорошо,значит выкладывалась по полной!

      0
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      Рейтинг: +36

      корабел 2 августа 2015, 11:50

      Нелегкая задача у Коней. Но они победят - уверен.

      0
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      Рейтинг: +12

      lasd 2 августа 2015, 09:40

      В среду все будем болеть за цска . И верить в НАШУ ПОБЕДУ ! Хотя будет очень не легко , но от этого только вкус победы будет сла

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 августа 2015, 08:42

      Три мяча забили на 81 - 90 минутах! В начале сезона! Ой, что будет в среду!? :-(((((

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 2 августа 2015, 07:12

      Блин(

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 04:24

      Ну и ЦСКА уверенно натянет.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 2 августа 2015, 02:48

      Ну вот. Спарта выиграла, правда я не знаю статус проигравшей команды, но знаю что ЦСКА с трудом и с большой долей везения обыграл команду, которая только что пришла из пердива.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 августа 2015, 02:47

      Значит физика на уровне, если в концовке три забили.

      Нужно будет учесть.

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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:29

      Будем надеяться,что Игорюха не продолжит свою серию по пропуску мячей.

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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 01:37

      пи зда цске

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