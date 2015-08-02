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    Бубнов: «Локомотив» справится с «Динамо»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился ожиданиями от воскресного поединка третьего тура РФПЛ «Локомотив» - «Динамо». «Бомбардир» предложит вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.
    «Работа Игоря Черевченко приятно удивляет. Человек взял Кубок, проиграл Суперкубок в гостях чемпиону лишь в серии пенальти, а в чемпионате привез с выезда шесть очков из шести! Выходит, наши молодые тренеры могут давать результат и нормально работать с командой. Не обязательно приглашать иностранцев за сумасшедшие деньги. Думаю, в игре с «Динамо» железнодорожники обязаны побеждать — по составу они ничуть не слабее соперника. Команда в хорошей форме, не случайно дожала «Анжи» в концовке. Справятся и с «Динамо». А в чемпионате если так пойдет и дальше, можно попробовать побороться за медали. О чемпионстве думать не приходится, но о борьбе за третье место — вполне», - заявил Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    02.08.2015 01:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +335

      Поц 2 августа 2015, 13:07

      Ничья будет. Дядя Саша недооценивает Динамо. Может обида до сих пор гложет, что его оттуда выставили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 12:56

      там ничья маячит,но кто-то из этих клубов всё же может выиграть,исключив равенство примерно одинаковых по уровню команд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 10:40

      Александр ты что то напутал в Локомотиве одни бараны а в Диномо игроки!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +11

      papa-psix > Cergei. 2 августа 2015, 11:06

      мусора игроками просто не могут быть

      1
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      Рейтинг: +335

      Поц > Cergei. 2 августа 2015, 13:09

      Игроки.
      В карты, в настольный хоккей, но не в футбол.

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 2 августа 2015, 10:03

      когда же умолкнет звон бубенца?!

      0
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      Рейтинг: +15

      antonovv 2 августа 2015, 08:41

      2:1 2:0 1:0 локо выиграет ну скорее всего снова 3:1

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 2 августа 2015, 07:16

      Походу бубен угадает в этот раз результат

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > zra78 2 августа 2015, 12:43

      Очень этого хотелось бы! Нельзя отпускать Зенит и ЦСКА. Удачи и победы Локомотиву!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 04:25

      Согласен-раз Бубнов так сказал-Динамо выиграет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 августа 2015, 03:11

      Раз Бубнов так утверждает, значит победит Динамо 2:0.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER > Харченко 2 августа 2015, 03:35

      Согласен,бубнов ну очень редко угадывает исход матча.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > GANIBAL_FOREVER 2 августа 2015, 12:41

      Редко угадывает, но надеюсь это как раз то самое редко!

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 2 августа 2015, 02:39

      дуойка каклу бубе

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:39

      Обе забъют

      -1
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