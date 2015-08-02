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    Хурадо: «В «Уотфорд» звал лично Флорес»

    Новоиспеченный полузащитник английского «Уотфорда» Хосе Мануэль Хурадо поделился мыслями по поводу своего перехода, сообщает «Советский спорт».
    «Любой футболист хочет играть в чемпионате Англии, это одна из сильнейших лиг мира. Мне повезло поиграть в высших дивизионах чемпионатов Германии и Испании, а теперь я попробую свои силы в Англии. Я очень рад. Решился на переход в «Уотфорд», потому что главный тренер клуба мистер Кике Санчес Флорес позвонил и убедил меня принять этот вызов. Команде нужно двигаться шаг за шагом, главная задача – сохранить место в АПЛ», - поведал испанец.

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    Источник: «Советский спорт»

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    02.08.2015 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      POLTARAWKA 2 августа 2015, 08:17

      Хороший игорок, жалко что ушел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:43

      Удачи в Уотфорде,Хосе.

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