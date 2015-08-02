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    Слуцкий: «Во втором тайме подсели физически»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединку третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0).
    «Два очень разных тайма, то же самое было и в Самаре. Первый тайм очень качественный с огромным количеством моментов, во втором и уровень движения, и взаимодействия оставляли желать лучшего. Можем быть довольными, учитывая, как события развивались во втором тайме. И физически подсели, все-таки в прошлой игре очень многое позволили сопернику, где-то неправильные решения принимали», - приводит слова наставника «Р-Спорт».

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 00:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 12:45

      начинаешь понимать!В чем причина!И этого хотят поставить тренером России!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 2 августа 2015, 07:43

      Лёня, дуй в сборную

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 04:26

      И этого клоуна в тренера сборной хотят-маразм полнейший.

      1
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 2 августа 2015, 01:30

      В Праге будет весело)

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      Рейтинг: +121

      KINGSof10 2 августа 2015, 00:53

      «Во втором тайме подсели физически» ,слава Богу Анжи это не Спарта, Спарта это космос, клоун кабинетный

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 00:51

      Да слабые вы-че там говорить.Спасибо Гинеру.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 2 августа 2015, 00:41

      Что-то рано вы подсели. Чемпионат только начался, а еще готовились к ЛЧ, не вчера-же узнали.

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