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    Фернандес: «Слуцкий просит постоянно играть в атаку»

    Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес поделился комментариями после матча третьего тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (1:0), передает «Р-Спорт».
    «Игра была очень сложной. Для нас это был второй матч за неделю. Соперники развивали очень быстрые и компактные атаки. В первом тайме мы должны были забивать еще, но не получилось, а во втором соперник пошел вперед, и нам пришлось непросто, но мы справились и одержали заслуженную победу. Тренер просит меня все время подключаться в атаку. Бибрас Натхо выдал мне отличный пас, у меня получился хороший удар, и я очень рад этому голу», - заявил бразилец.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2015 00:12
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