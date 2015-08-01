«Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии

Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и «Бавария» разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но «волки» в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в «Вердере» Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда «Баварии» Арьен Роббен вывел «ротхозе» вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе «Баварии», быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший «волков» от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо.





1 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена»

Вольфсбург - Бавария (Мюнхен) - 1:1 (0:0, 1:1, 5:4 по пен.) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Роббен, 49; 1:1 - Бендтнер, 89.



Вольфсбург: Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70).



Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84).

Предупреждения: Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82.

Судья: Марко Фриц (Корб).