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    «Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии

    Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и «Бавария» разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но «волки» в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в «Вердере» Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда «Баварии» Арьен Роббен вывел «ротхозе» вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе «Баварии», быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший «волков» от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо.

    1 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена»
    Вольфсбург - Бавария (Мюнхен) - 1:1 (0:0, 1:1, 5:4 по пен.) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Роббен, 49; 1:1 - Бендтнер, 89.
    Вольфсбург: Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70).

    Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84).
    Предупреждения: Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82.
    Судья: Марко Фриц (Корб).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 23:35
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +15

      Sanyaloko2002 2 августа 2015, 11:22

      Ура,машина дала сбой!

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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 2 августа 2015, 11:18

      Заслуженно взяли победу! Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      3.5.1 2 августа 2015, 11:04

      У волков тоже неплохой состав и в чемп.можно завязать борьбу.

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 2 августа 2015, 10:47

      три года...сценарий тот же...начинаем с проигранного суперкубка...выигрываем чемпионат германии...залетаем гишпанцам в полуфинале ЛЧ...надоело...гвардик вали на #УЙ!

      0
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      Рейтинг: +49

      drnigo > Ахад 2 августа 2015, 12:21

      Терпение. Еще целый год впереди.

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 2 августа 2015, 10:31

      Бендтнер красава!) Вольфсбург с первым трофеем в сезоне!)

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 10:27

      завалили к обычно сборную Германии и мира .

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 августа 2015, 10:26

      одна знакомая фамилия у Волков Клозе и всё.

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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 10:03

      уже неинтересно Бавария хоть такой команда есть как Волсфбург в Германии

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      Рейтинг: +19

      max23480 2 августа 2015, 10:02

      Болел за Баварию, но поздравляю Вольфсбург c победой, очень тяжело было победить такого соперника.

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 2 августа 2015, 09:39

      Алонсо- засланный козачек!)

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