Лэмпард дебютировал в МЛС и проиграл

Сегодня именитый английский полузащитник Фрэнк Лэмпард провел первый матч в рамках МЛС, где его команда уступила «Монреалю Импакт». Бывший игрок «Челси» вышел на поле на 69-й минуте. Полный матч в составе хозяев провели Андреа Пирло, Андони Ираола и Давид Вилья.



1 августа. Нью-Йорк. Стадион «Янки-Стэдиум»

Нью-Йорк Сити - Монреаль Импакт - 2:3 (0:2)