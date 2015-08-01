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    Лэмпард дебютировал в МЛС и проиграл

    Сегодня именитый английский полузащитник Фрэнк Лэмпард провел первый матч в рамках МЛС, где его команда уступила «Монреалю Импакт». Бывший игрок «Челси» вышел на поле на 69-й минуте. Полный матч в составе хозяев провели Андреа Пирло, Андони Ираола и Давид Вилья.
    1 августа. Нью-Йорк. Стадион «Янки-Стэдиум»
    Нью-Йорк Сити - Монреаль Импакт - 2:3 (0:2)
    Голы: 0:1 — Одуро, 5; 0:2 - Пьятти, 32; 1:2 - Вилья, 68 (с пенальти); 1:3 - Пьятти, 84 (с пенальти); 2:3 - Макнамара, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 23:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:18

      Вилья красавчик,а Френка можно поздравить с первым матчем в МЛС

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 00:22

      Вилья красавчик! Просто зверь! Все забивает и забивает, удачи ему

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 00:18

      Ниче, еще успеет порадоваться победе.

      0
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