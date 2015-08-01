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    «Бомбардир» дарит подарки: день второй

    Как было обещано ранее, "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону был мяч с символикой мадридского "Реала". Редакция решила отдать ее пользователю с ником "artik07". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

    А у нас остается еще пять памятных вещей, среди которых и формы, и мячи, и шарфы. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!


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    01.08.2015 23:03
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:26

      Поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      max23480 2 августа 2015, 09:54

      Поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      andrey2620 2 августа 2015, 09:48

      Окей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      lavostri 2 августа 2015, 09:42

      Не плохо!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      khadzhi76 2 августа 2015, 08:53

      Ок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 2 августа 2015, 07:59

      Поздравляю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 2 августа 2015, 06:56

      Классный мячик, поздравляю!!!

      1
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      Рейтинг: +6002

      GoldPlayFIFARus9 2 августа 2015, 03:55

      Чё то этот мячик напоминает мяч с рынка за 250р

      0
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:27

      Поздравляю!!!Ура

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 01:55

      поздравляю конечно, но, ребят, это не серьёзно такие "мячики" одноклубниками по футбольной жизни дарить. хотя, дареному коню...

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