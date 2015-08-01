Дзюба: «Мне специально нанесли травму»

Это тебе не во дворе с мальчишками играть руками махать!!!Тебя быстро тут поставят на место тренеришка сра.............ный
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод из матча третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), когда игроку хозяев сломали нос.
«Адилсон специально ударил меня локтем», - сказал бывший спартаковец «Советскому спорту».
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