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    Дзюба: «Мне специально нанесли травму»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод из матча третьего тура РФПЛ против грозненского «Терека» (3:0), когда игроку хозяев сломали нос.
    «Адилсон специально ударил меня локтем», - сказал бывший спартаковец «Советскому спорту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2015 22:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 10:47

      Это тебе не во дворе с мальчишками играть руками махать!!!Тебя быстро тут поставят на место тренеришка сра.............ный

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 2 августа 2015, 10:06

      ну да.. тебя выводили из строя.. ты так остро играл.. болтунишка

      1
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 2 августа 2015, 08:14

      Покушение на Дзюбу!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2015, 06:44

      В суд подай-спортсмен хре.............в

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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 августа 2015, 03:06

      Травму языка нужно было нанести.

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      Рейтинг: +98

      VerSaR 2 августа 2015, 01:21

      Ему то, да грех не подправить пятачок, на пользу только!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 2 августа 2015, 00:58

      Верните соккер!!!!! У е .... Сайт

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      Рейтинг: +19

      kislyi 2 августа 2015, 00:46

      Ну сейчас разноется....

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 00:21

      Сломать нос это конечно жестоко, бедный Йорик!!!

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 2 августа 2015, 00:13

      Поплачь игрокишка)))

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