Джеко может стать игроком «Ромы» в течение суток

Как пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард «Манчестер Сити» Эдин Джеко в шаге от перехода в итальянскую «Рому». «Волчица» предложила за боснийца требуемые 23 миллиона евро. Что касается личного контракта с футболистом, то нападающий примет пятилетнее соглашение с ежегодной зарплатой 4,5 миллиона евро.





В стан «горожан» Джеко перешел четыре года назад из немецкого «Вольфсбурга». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!