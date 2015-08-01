Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеко может стать игроком «Ромы» в течение суток

    Как пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард «Манчестер Сити» Эдин Джеко в шаге от перехода в итальянскую «Рому». «Волчица» предложила за боснийца требуемые 23 миллиона евро. Что касается личного контракта с футболистом, то нападающий примет пятилетнее соглашение с ежегодной зарплатой 4,5 миллиона евро.
    В стан «горожан» Джеко перешел четыре года назад из немецкого «Вольфсбурга».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 02:23

      Будут на пару с Йоветичем мочить в серии А

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11